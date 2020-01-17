Сульшер назначил Магуайра новым капитаном «Манчестер Юнайтед»

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Уле Гуннар Сульшер на пресс-конференции перед матчем 23-го тура чемпионата Англии против «Ливерпуля» сообщил, что защитник Гарри Магуайр будет носить капитанскую повязку. Об этом сообщил в своем Twitter журналист Daily Mail Крис Уилер.

Ранее капитаном «красных дьяволов» был защитник Эшли Янг, который в ближайшее время может стать игроком «Интера».

Матч «Ливерпуль» — «Манчестер Юнайтед» пройдет 19 января на стадионе «Энфилд».

В текущем сезоне 26-летний Магуайр провел 29 матчей за «МЮ» и не отметился результативными действиями.