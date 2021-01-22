Сульшер настаивает на покупке Кулибали в «Манчестер Юнайтед»

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Уле Гуннар Сульшер настаивает на покупке центрального защитника «Наполи» Калиду Кулибали. Если английский клуб не сможет оформить трансфер зимой, то «МЮ» вернется в этому варианту летом, сообщает Marca.

Главный тренер просил купить 29-летнего сенегальца еще в минувшее трансферное окно, но тогда клубы не смогли договориться об условиях сделки.

Контракт Кулибали с «Наполи» рассчитан до лета 2023 года. Портал Transfermarkt оценивает стоимость защитника в 60 миллионов евро.

В нынешнем сезоне Кулибали провел 21 матч во всех турнирах в составе «Наполи».