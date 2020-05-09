Сульшер намерен наиграть связку Погба — Фернандеш
04:36
Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Уле Гуннар Сульшер намерен наиграть в центре поля связку Поль Погба — Бруну Фернандеш. Сезон в Англии планируется возобновить в июне.
— Предстоит много матчей, и я уверен, что сможем найти хорошую связку между Погба и Фернандешом, — цитирует Sky Sports Сульшера. — Мы обсудили это среди тренеров и, конечно, с нетерпением ждем этого.После 29 матчей АПЛ «Манчестер Юнайтед» занимает пятое место в турнирной таблице, набрав 45 очков.