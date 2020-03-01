Сульшер надеется, что Рэшфорд еще сыграет в этом сезоне

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Уле Гуннар Сульшер рассказал о состоянии здоровья нападающего Маркуса Рэшфорда. 22-летний форвард восстанавливается после травмы спины.

— Результаты углубленного обследования пришли довольно позитивные, но ему все равно нужно дать время. Он отчаянно хочет вернуться, но не вернется, пока не будет полностью готов, — цитирует тренера Daily Mirror. — Пройдут еще пара месяцев, прежде чем мы увидим его. Здесь нельзя спешить.

Он хочет помочь нам в концовке сезона, и поэтому надеется, что парни задержатся в Лиге Европе и Кубке Англии.

В нынешнем сезоне Рэшфорд провел 31 матч и забил 19 мячей.