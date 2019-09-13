Сульшер надеется, что де Хеа завершит карьеру в «МЮ»

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Уле Гуннар Сульшер надеется, что вратарь Давид де Хеа продлит контракт с клубом. Голкипер, защищающий цвета «МЮ» с 2011 года, все еще не продлевал соглашения, которое истекает следующим летом.

— Надеюсь, что Давид останется в клубе, он об этом знает, — цитирует Goal Сульшера. — Надеюсь, он закончит карьеру в «Манчестер Юнайтед, на высшем уровне. Было много дискуссий на эту тему. Надеюсь, мы достигнем соглашения.