Сульшер: «МЮ» показал лучшую игру против «Манчестер Сити» за то время, что я здесь»
Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Уле Гуннар Сульшер прокомментировал ничью в матче с «Манчестер Сити» (0:0) в 12-м туре АПЛ.
— «МЮ» показал лучшую игру против «Манчестер Сити» за то время, что я здесь. Не лучший результат, но лучшую игры, — цитирует тренера BBC. — Друг другу противостояли две хорошие команды. В плане тактики понимали, что они создадут проблемы, но в защите мы действовали превосходно.
С мячом мы не создавали столько, сколько хотели. Они, наверное, создавали лучшие моменты с игры. Все должны быть довольны ничьей.
Невыход в плей-офф Лиги чемпионов — это серьезная психологическая проблема. Нужно много энергии на восстановление.
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее, чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 12.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда.
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более, чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
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