Сульшер: «МЮ» показал лучшую игру против «Манчестер Сити» за то время, что я здесь»

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Уле Гуннар Сульшер прокомментировал ничью в матче с «Манчестер Сити» (0:0) в 12-м туре АПЛ.

— «МЮ» показал лучшую игру против «Манчестер Сити» за то время, что я здесь. Не лучший результат, но лучшую игры, — цитирует тренера BBC. — Друг другу противостояли две хорошие команды. В плане тактики понимали, что они создадут проблемы, но в защите мы действовали превосходно.

С мячом мы не создавали столько, сколько хотели. Они, наверное, создавали лучшие моменты с игры. Все должны быть довольны ничьей.

Невыход в плей-офф Лиги чемпионов — это серьезная психологическая проблема. Нужно много энергии на восстановление.