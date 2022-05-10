Сульшер может вернуться к тренерской работе в следующем сезоне

Бывший главный тренер «Манчестер Юнайтед» Уле-Гуннар Сульшер может вернуться к тренерской карьере в следующем сезоне. В специалисте заинтересованы ряд клубов.

49-летний норвежец покинул пост главного тренера «МЮ» в ноябре 2021 года. Временным тренером был назначен Ральф Рангник, которого с нового сезона сменит Эрик тен Хаг.

Сульшер тренировал «МЮ» с декабря 2018 года. Под его руководством «Манчестер Юнайтед» трофеев не выигрывал. Ранее он тренировал «Мольде» и «Кардифф».