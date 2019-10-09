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Сульшер может быть уволен после матча с «Норвичем»

13:26
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Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Уле-Гуннар Сульшер может быть отправлен в отставку после матча 10-го тура чемпионата Англии с «Норвичем» (27 октября), сообщает The Sun.

По данным издания, 46-летнему норвежцу даны два матча английской премьер-лиги на исправление ситуации. В следующем туре «МЮ» принимает «Ливерпуль» (20 октября). Отставка Сульшера состоится в случае неудовлетворительных результатов в этих играх.

После 8 туров в активе «МЮ» 9 очков в английской премьер-лиге. От зоны вылета «манкунианцев» отделяют 2 балла.

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