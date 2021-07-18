Футбол
Англия
Новости
Премьер-лига Чемпионшип Кубок Англии Кубок лиги Суперкубок
Новости   //    Футбол   //    Англия

Сульшер: «Как только все вопросы будут улажены, я скажу, что думаю о Санчо»

18:40
Теги:

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Уле-Гуннар Сульшер рассказал, на какой стадии находится оформление трансфера нападающего «Боруссии» из Дортмунда Джейдона Санчо.

«Насколько я понимаю, осталась лишь бумажная работа, маленькие детали. Надеюсь, сможем объявить. Как только все вопросы будут улажены, я скажу, что думаю о футболисте», — приводит слова Сульшера Manchester Evening News.

1 июня «Манчестер Юнайтед» объявил о принципиальной договоренности по поводу перехода Санчо в команду из «Боруссии».

Санчо выступал за «Боруссию» с 2017 года. В чемпионате Германии на его счету 104 матча и 38 голов, в 21 игре в Лиге чемпионов он забил 5 голов. С «Боруссией» он выиграл Кубок и Суперкубок Германии.

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

Иван Шитик все материалы автора

Чемпионат Англии: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

Читайте также

«Спартак» — «Химки»: стартовые составы команд на матч товарищеского турнира
Пушков высмеял заявление СБУ о «вызове» Шойгу в Мариуполь
Видео: почему часто снятся умершие близкие
Лабрадор "аккуратно" откусил мороженое и заставил соцсети хохотать
«У Джонса были очень плохие бои, а я избивал людей в хлам». Хабиб — о своем величии
vs
0
Офсайд