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Сульшер хочет усилить в «Манчестер Юнайтед» три позиции

9 июля 2020, 17:32
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Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Уле Гуннар Сульшер рассказал вице-президенту клуба Эду Вудворду, какие позиции хочет усилить. Это центральный защитник, правый вингер и нападающий, сообщает The Telegraph.

Главной трансферной целью клуба является форвард дортмундской «Боруссии» Джейдон Санчо. Ранее сообщалось, что нападающий хочет вернуться в Англию.

Предполагается, что центральный защитник станет партнером для Харри Магуайра, а опытный форвард поможет развиваться молодым игрокам наподобие Мэйсона Гринвуда.

Манкунианцы получат на трансферы не более 50 миллионов фунтов стерлингов. Для масштабных сделок клубу придется продавать игроков.

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