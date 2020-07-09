Сульшер хочет усилить в «Манчестер Юнайтед» три позиции
9 июля 2020, 17:32
Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Уле Гуннар Сульшер рассказал вице-президенту клуба Эду Вудворду, какие позиции хочет усилить. Это центральный защитник, правый вингер и нападающий, сообщает The Telegraph.
Главной трансферной целью клуба является форвард дортмундской «Боруссии» Джейдон Санчо. Ранее сообщалось, что нападающий хочет вернуться в Англию.
Предполагается, что центральный защитник станет партнером для Харри Магуайра, а опытный форвард поможет развиваться молодым игрокам наподобие Мэйсона Гринвуда.
Манкунианцы получат на трансферы не более 50 миллионов фунтов стерлингов. Для масштабных сделок клубу придется продавать игроков.
Самые обсуждаемые материалы
Загрузка...