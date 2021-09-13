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Сульшер готов оставить Роналду в запасе

09:50
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Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Уле Гуннар Сульшер считает, что нападающий Криштиану Роналду может не попасть в стартовый состав.

«Штука в том, что Криштиану очень сильно заботится о своем здоровье, поэтому я знаю, что он быстро восстанавливается. К тому же он проходил предсезонку с «Ювентусом».

Конечно, важно, чтобы все выходили и бегали. И чтобы он тоже выходил и бегал все 90 минут. У нас матч во вторник c «Янг Бойз» в Лиге чемпионов. Посмотрим, что мы сделаем. А так — да, я допускаю, что он может оказаться в запасе. Ему 36 лет.

То же самое с Мэйсоном Гринвудом, ему 19. Я должен давать играть и ему, и 36-летнему", — приводит слова Сульшера Goal.

В первой игре после возвращения в «МЮ» Роналду оформил дубль в ворота «Ньюкасла».

Матч Лиги чемпионов с «Янг Бойз» состоится 14 сентября в Швейцарии. Начало — в 19:45 по московскому времени.

Дополнительная информация:

https://www.goal.com/en/news/solskjaer-insists-ronaldo-wont-play-every-man-utd-game/1be7to57h6pki17or2l76jxs8v

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Екатерина Савостина все материалы автора

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