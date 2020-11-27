Сульшер: «Бруну Фернандеш обладает таким же влиянием на «МЮ», как в свое время Роналду»

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Уле Гуннар Сульшер прокомментировал влияние полузащитника Бруну Фернандеша на команду.

«Бруну обладает таким же влиянием на команду, как в свое время Криштиану Роналду. Нужно просто посмотреть на результаты, которые мы получили с тех пор, как он пришел в команду. У него много энергии, он лидер и командный игрок.

Я не хотел говорить Бруну о том, что он получит отдых на матч против «Лейпцига»​, но у нас не было абсолютно никаких проблем. Честно говоря, то же самое было и с Рэшфордом. Они знают, что этот сезон будет сложным», – приводит слова Сульшера Sky Sports.