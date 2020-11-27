Сульшер: «Бруну Фернандеш обладает таким же влиянием на «МЮ», как в свое время Роналду»
Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Уле Гуннар Сульшер прокомментировал влияние полузащитника Бруну Фернандеша на команду.
«Бруну обладает таким же влиянием на команду, как в свое время Криштиану Роналду. Нужно просто посмотреть на результаты, которые мы получили с тех пор, как он пришел в команду. У него много энергии, он лидер и командный игрок.
Я не хотел говорить Бруну о том, что он получит отдых на матч против «Лейпцига», но у нас не было абсолютно никаких проблем. Честно говоря, то же самое было и с Рэшфордом. Они знают, что этот сезон будет сложным», – приводит слова Сульшера Sky Sports.
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее, чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 12.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда.
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более, чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
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