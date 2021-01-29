Сульшер анонсировал уход Лингарда и Рохо из «Манчестер Юнайтед»

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Уле Гуннар Сульшер анонсировал уход из команды защитника Маркоса Рохо и полузащитника Джесси Лингарда.

«Похоже, что Лингард отправляется в аренду в «Вест Хэм». Мы ждем его назад из аренды, надеюсь, он сможет показать, насколько он хорош. Рохо вернется в Аргентину, для завершения сделки осталось уладить вопросы по паре бумаг. Пока ничего не слышал о Серхио Ромеро, возможно, он останется в команде до конца контракта», — цитирует Sky Sports Сульшера.

Ранее сегодня сообщалось, что 28-летний Лингард прибыл в Лондон, чтобы пройти медосмотр для перехода в «Вест Хэм» на правах аренды. 28 января сообщалось, что 30-летний Рохо близок к переходу в «Бока Хуниорс».