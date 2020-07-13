Сульшер 5 раз подряд выпускает одинаковый стартовый состав. Последний раз у «МЮ» это было 27 лет назад

«Манчестер Юнайтед» определился со стартовым составом на матч 35-го тура чемпионата Англии против «Саутгемптона». В пятый раз подряд Уле Гуннар Сульшер выпустил один и тот же стартовый состав. Как сообщает Twitter thesackrace, последний раз подобное произошло 27 лет назад — в 1993 году, за три года до перехода Сульшера в «МЮ» в качестве игрока.

С первых минут на поле появятся: де Хеа — Ван-Биссака, Линделеф, Магуайр, Шоу — Погба, Матич — Гринвуд, Фернандеш, Рэшфорд — Марсьяль.