«Сухой лист» от Сона: кореец забил «МЮ» прямым ударом с углового

«Тоттенхэм» увеличил преимущество в матче 1/4 финала Кубка английской лиги против «Манчестер Юнайтед». Счет стал 4:2.

На 88-й минуте корейский полузащитник «шпор» Сон Хын Мин забил прямым ударом с углового. Он закрутил мяч в дальний угол ворот — голкипер «МЮ» не смог поймать мяч.