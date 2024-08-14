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Судейство

Сегодня, 15:48

Сухина назвал интересной идею АПЛ о создании аккаунта в соцсетях для объяснения судейских решений

Сергей Жуков
корреспондент
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Бывший арбитр Станислав Сухина в комментарии для «СЭ» отреагировал на нововведение АПЛ, которая создаст аккаунт в соцсетях с помощью которого будут объясняться все судейские решения.

«Опыт интересный. Надо посмотреть, как это будет выглядеть. Что из этого получится, посмотрим позже. Если взять ситуацию с введением ВАР, то он не во всех странах он приживается», — сказал Сухина «СЭ».

Эксперты разъяснят действия как судей, так и их видеоассистентов (ВАР и АВАР). Кроме того, будут даваться комментарии относительно использования тех или иных технологий при вынесении вердиктов. Так как публикация переговоров судьи с ВАР запрещена в онлайн-режиме, АПЛ рассчитывает найти выход из ситуации с помощью такого нового инструмента, чтобы информация из ВАР-центра оперативно поступала непосредственно во время игры.

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В АПЛ революция — решения судей станут объяснять в онлайн-режиме

Арбитр Николаев положительно оценил идею АПЛ о создании аккаунта для объяснения судейских решений
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