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Судейство

Сегодня, 19:31

Судью АПЛ отстранили пожизненно. Первая «жертва» Хоуарда Уэбба

В Англии пожизненно отстранили 51-летнего арбитра Ли Мэйсона
Александр Бобров
Шеф-редактор
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Арбитр Ли Мэйсон.
Фото Global Look Press

Новый глава английских футбольных арбитров Хоуард Уэбб, сменивший Майка Райли, приступил к чистке судейского корпуса. Расторгнут контракт с 51-летним Ли Мэйсоном.

Как сообщается в пресс-релизе компании Professional Game Match Officials Limited, организации отвечающей за подготовку и назначение рефери, с Мэйсоном расстались по обоюдному согласию сторон.

Понятно, что просто так опытными судьями не разбрасываются. Ведь только арбитром в АПЛ Мэйсон работал на протяжении 15 лет и судил 287 матчей. В последнее время он выполнял только функции видеоассистента.

Работа в роли ВАР и послужила причиной расставания. Он допустил грубейшую ошибку в игре 23-го тура чемпионата Англии «Арсенал» — «Брентфорд» (1:1). Тогда не был зафиксирован офсайд у одного из игроков гостей, и в результате был неправильно засчитан гол гостей. Это стало для Уэбба последней каплей, до этого в ходе сезона Мэйсон еще несколько раз ошибался в ключевых эпизодах.

Во вторник Уэббу пришлось срочно собрать судей и их помощников, чтобы обсудить работу и взаимодействие с ВАР. Также стало известно, что он отменил два назначения Джона Брукса, который, как и Мэйсон, грубо ошибся в офсайдной ситуации в одной из игр АПЛ.

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Положение команд
Футбол
Хоккей
И В Н П +/- О
1
 Арсенал 23 17 3 3 51-23 54
2
 Ман. Сити 24 16 4 4 60-24 52
3
 МЮ 23 14 4 5 38-28 46
4
 Ньюкасл 22 10 11 1 35-13 41
5
 Тоттенхэм 23 12 3 8 42-35 39
6
 Брайтон 21 10 5 6 39-28 35
7
 Фулхэм 23 10 5 8 34-30 35
8
 Брентфорд 22 8 10 4 36-29 34
9
 Челси 22 8 7 7 23-22 31
10
 Ливерпуль 21 9 5 7 36-28 32
11
 Астон Вилла 23 8 4 11 28-38 28
12
 Кр. Пэлас 22 6 7 9 20-30 25
13
 Лестер 22 7 3 12 36-38 24
14
 Нот. Форест 23 6 7 10 18-38 25
15
 Вулверхэмптон 22 6 5 11 17-31 23
16
 Вест Хэм 22 5 5 12 19-27 20
17
 Лидс 23 4 7 12 28-39 19
18
 Эвертон 23 5 6 12 17-30 21
19
 Борнмут 22 4 6 12 20-44 18
20
 Саутгемптон 22 4 3 15 18-40 15
Результаты / календарь
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33 тур
34 тур
35 тур
36 тур
37 тур
38 тур
18.02 15:30
Астон Вилла – Арсенал
 2 : 4
18.02 18:00
Брентфорд – Кр. Пэлас
 - : -
18.02 18:00
Брайтон – Фулхэм
 - : -
18.02 18:00
Челси – Саутгемптон
 - : -
18.02 18:00
Эвертон – Лидс
 1 : 0
18.02 18:00
Нот. Форест – Ман. Сити
 1 : 1
18.02 18:00
Вулверхэмптон – Борнмут
 - : -
18.02 20:30
Ньюкасл – Ливерпуль
 - : -
19.02 17:00
МЮ – Лестер
 - : -
19.02 19:30
Тоттенхэм – Вест Хэм
 - : -
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Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
Г
Эрлин Бреут Холанн

Эрлин Бреут Холанн

Манчестер Сити

 26
Гарри Кейн

Гарри Кейн

Тоттенхэм Хотспур

 17
Айван Тони

Айван Тони

Брентфорд

 14
П
Кевин Де Брейне

Кевин Де Брейне

Манчестер Сити

 12
Букайо Сака

Букайо Сака

Арсенал

 8
Кристиан Эриксен

Кристиан Эриксен

Манчестер Юнайтед

 7
И К Ж
Каземиру

Каземиру

Манчестер Юнайтед

 17 1 5
Нелсон Семеду

Нелсон Семеду

Вулверхэмптон Уондерерс

 20 1 5
Тайрик Митчелл

Тайрик Митчелл

Кристал Пэлас

 20 1 4
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