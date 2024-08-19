Футбол
Англия
Новости
Видео Премьер-лига Чемпионшип Кубок Англии Кубок лиги
Суперкубок
Главная
Футбол
Англия

Судейство

Сегодня, 23:01

Судья принес извинения «Кристал Пэлас» за ошибку и незасчитанный гол

Александр Бобров
Шеф-редактор
Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте
Арбитр Сэм Бэрротт и футболист «Кристал Пэлас» Даичи Камада.
Фото AFP

В первом тайме матча 1-го тура чемпионата Англии «Брентфорд» — «Кристал Пэлас» (2:1) ошибся судья Сэм Бэрротт.

При счете 0:0 он поторопился дать свисток и остановить матч, когда гости выполняли штрафной удар. Их футболист Эберечи Эзе послал мяч в ворота, но пока он летел, рефери свистнул, зафиксировав фол, и остановил игру. Только после этого мяч влетел в сетку. Но взятие ворот уже было невозможно засчитать.

Арбитр поторопился, не подождал две-три секунды. Тем самым он лишил ВАР возможности вмешаться, а гостей, не исключено, победы. После матча судья принес извинения, о чем сообщил тренер «Кристал Пэлас» Оливер Гласнер.

Вот как этот момент был описан в специальном аккаунте, поясняющем судейские решения и взаимодействие рефери с ВАР: «26-я минута. Судья назначает штрафной удар в пользу «Брентфорда» за фол Хьюза на Коллинсе. Свисток прозвучал до того, как мяч оказался в воротах, поэтому ВАР не имеет права вмешаться. Решение судьи остается в силе».

Англия. Премьер-лига. 1-й тур
18 авг, 16:00. Gtech Community Stadium (Брентфорд)
Брентфорд
2:1
Кристал Пэлас

0
Читайте также
В чемпионате Филиппин реализовали первый в истории четырехочковый бросок
Чемпионат Италии по футболу: основная информация о сезоне-2024/25
Регионам грозит дефицит таксистов с сентября
Станкович повторил рекорд Романцева, но остался кое-чем недоволен. Что произошло после победы «Спартака» над «Факелом»
В Госдуме прокомментировали идею запрета мигрантам переезжать в РФ с семьями
Лавров указал на поиск Западом замены украинским руководителям
Популярное видео
РПЛ: видео голов 5-го тура 18 августа
РПЛ: видео голов 5-го тура 17 августа
«Краснодар» — «Ахмат»: Кубок России, видеообзор матча
«Факел» — «Акрон»: Кубок России, видеообзор матча
«Крылья Советов» — «Спартак»: Кубок России, видеообзор матча
«Динамо» — «Динамо» (Махачкала): Кубок России, видеообзор матча
«Рубин» — «Зенит»: Кубок России, видеообзор матча
ЦСКА — «Пари НН»: Кубок России, видеообзор матча
«Ростов» — «Химки»: Кубок России, видеообзор матча
«Оренбург» — «Локомотив»: Кубок России, видеообзор матча
РПЛ: видео голов 4-го тура 11 августа
РПЛ: видео голов 4-го тура 10 августа
РПЛ: видео голов 4-го тура 9 августа
РПЛ: видео голов 3-го тура 5 августа
РПЛ: видео голов 3-го тура 4 августа
РПЛ: видео голов 3-го тура 3 августа
«Динамо» (Махачкала) — «Крылья Советов»: Кубок России, видеообзор матча
«Краснодар» — ЦСКА: Кубок России, видеообзор матча
«Ахмат» — «Пари НН»: Кубок России, видеообзор матча
«Спартак» — «Динамо»: Кубок России, видеообзор матча
«Химки» — «Оренбург»: Кубок России, видеообзор матча
«Зенит» — «Факел»: Кубок России, видеообзор матча
«Рубин» — «Акрон»: Кубок России, видеообзор матча
«Локомотив» — «Ростов»: Кубок России, видеообзор матча
РПЛ: видео голов 2-го тура 28 июля
РПЛ: видео голов 2-го тура 27 июля
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

«Лестер» объявил о переходе полузащитника «Тоттенхэма» Скиппа
Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Брайтон 1 1 0 0 3-0 3
2
 Брентфорд 1 1 0 0 2-1 3
3
 Ман. Сити 1 1 0 0 2-0 3
4
 МЮ 1 1 0 0 1-0 3
5
 Ньюкасл 1 1 0 0 1-0 3
6
 Ливерпуль 1 1 0 0 2-0 3
7
 Астон Вилла 1 1 0 0 2-1 3
8
 Арсенал 1 1 0 0 2-0 3
9
 Борнмут 1 0 1 0 1-1 1
10
 Нот. Форест 1 0 1 0 1-1 1
11
 Лестер 0 0 0 0 0-0 0
12
 Тоттенхэм 0 0 0 0 0-0 0
13
 Саутгемптон 1 0 0 1 0-1 0
14
 Ипсвич 1 0 0 1 0-2 0
15
 Эвертон 1 0 0 1 0-3 0
16
 Кр. Пэлас 1 0 0 1 1-2 0
17
 Вест Хэм 1 0 0 1 1-2 0
18
 Фулхэм 1 0 0 1 0-1 0
19
 Вулверхэмптон 1 0 0 1 0-2 0
20
 Челси 1 0 0 1 0-2 0
Результаты / календарь
1 тур
2 тур
3 тур
4 тур
5 тур
6 тур
7 тур
8 тур
9 тур
10 тур
11 тур
12 тур
13 тур
14 тур
15 тур
16 тур
17 тур
18 тур
19 тур
20 тур
21 тур
22 тур
23 тур
24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
31 тур
32 тур
33 тур
34 тур
35 тур
36 тур
37 тур
38 тур
16.08 22:00
МЮ – Фулхэм
 1 : 0
17.08 14:30
Ипсвич – Ливерпуль
 0 : 2
17.08 17:00
Арсенал – Вулверхэмптон
 2 : 0
17.08 17:00
Эвертон – Брайтон
 0 : 3
17.08 17:00
Ньюкасл – Саутгемптон
 1 : 0
17.08 17:00
Нот. Форест – Борнмут
 1 : 1
17.08 19:30
Вест Хэм – Астон Вилла
 1 : 2
18.08 16:00
Брентфорд – Кр. Пэлас
 2 : 1
18.08 18:30
Челси – Ман. Сити
 0 : 2
19.08 22:00
Лестер – Тоттенхэм
 - : -
Все результаты / календарь
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
Г
Симон Адингра

Симон Адингра

Брайтон

 1
Йоан Висса

Йоан Висса

Брентфорд

 1
Крис Вуд

Крис Вуд

Ноттингем Форест

 1
П
Бернарду Силва

Бернарду Силва

Манчестер Сити

 1
Йоан Висса

Йоан Висса

Брентфорд

 1
Матс Виффер

Матс Виффер

Брайтон

 1
И К Ж
Фабиан Шер

Фабиан Шер

Ньюкасл Юнайтед

 1 1 0
Эшли Янг

Эшли Янг

Эвертон

 1 1 0
Джордан Айю

Джордан Айю

Кристал Пэлас

 1 0 1
Вся статистика
Новости
RSS RSS
Все новости