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Судья остановил матч «Уотфорда» и «Тоттенхэма» на несколько минут. Ему нужно было поменять батарейку в аппаратуре

21:21

В матче 23-го тура чемпионата Англии «Уотфорд» и «Тоттенхэм» сыграли вничью (0:0).

На 28-й минуте у главного арбитра встречи Майкла Оливера возникли проблемы с техническим оборудованием. Матч был приостановлен. Примерно через 3 минуты проблему решили, и команды возобновили игру, сообщает Daily Mirror.

Выяснилось, что Оливер потерял связь в арбитрами, которые отвечают за систему ВАР. Причиной было то, что у него села батарея в аппарате для связи.

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