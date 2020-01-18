Судья остановил матч «Уотфорда» и «Тоттенхэма» на несколько минут. Ему нужно было поменять батарейку в аппаратуре

В матче 23-го тура чемпионата Англии «Уотфорд» и «Тоттенхэм» сыграли вничью (0:0).

На 28-й минуте у главного арбитра встречи Майкла Оливера возникли проблемы с техническим оборудованием. Матч был приостановлен. Примерно через 3 минуты проблему решили, и команды возобновили игру, сообщает Daily Mirror.

Выяснилось, что Оливер потерял связь в арбитрами, которые отвечают за систему ВАР. Причиной было то, что у него села батарея в аппарате для связи.