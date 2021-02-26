Судей чемпионата Англии могут заставить платить штрафы за ошибки во время матчей

Английская премьер-лига может заставить арбитров, работающих на матчах турнира, выплачивать штрафы за ошибки, сообщает Daily Mail.

По информации источника, наивысшая сумма штрафа может достигать 50 тысяч фунтов. При этом, существует система бонусов, которая может увеличить доход арбитров. В среднем судьи АПЛ зарабатывают от 110 до 120 тысяч фунтов, с учетом бонусов их доход может вырасти до 160-170 тысяч фунтов.

Сообщается, что судьи будут получить оценки по итогам матчей по десятибалльной шкале. В зависимости от качества судейства будет просчитан бонус. По итогам сезона судья должен получить среднюю оценку в 8,4 балла, чтобы получить всю сумму, полагающуюся в виде бонуса.