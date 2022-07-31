Суд по апелляции Магуйара в Греции назначен 7 июня 2023 года

Капитану «Манчестер Юнайтед» Харри Магуайру было предписано явиться в греческий суд 7 июня 2023 года, сообщает The Sun.

Напомним, ранее в июле стало известно, что греческий суд назначит дату рассмотрения апелляции Магуайра по делу касательно скандального отдыха Харри на Миконосе в августе 2020.

Тогда Магуайра приговорили к 21 месяцу тюрьмы условно за нападение на полицейского, нецензурную брань, сопротивление аресту и попытку подкупить офицеров.

У 29-летнего английского футболиста произошла потасовка с британскими туристами на выходе из бара в Греции, после чего на место приехала полиция. Трое британцев, включая Магуайра, были доставлены в полицейский участок, но даже там оказывали сопротивление сотрудникам правопорядка, после чего были задержаны.