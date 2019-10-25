Суд отклонил иск титульного спонсора к «Ливерпулю»

Верховный суд Лондона отклонил иск титульного спонсора «Ливерпуля» New Balance к клубу, сообщает Independent. Производитель экипировки подал в суд на «Ливерпуль» из-за отказа выполнить условия контракта на сумму порядка 40 миллионов фунтов, исткающего в мае 2020 года.

По условиям контракта он может быть возобновлен, если предложение соответствует условиям другого конкурента. «Ливерпуль» заявил .что нынешний спонсор не сможет предоставить те же условия, которые предлагает его конкурент — компания Nike.

Ожидается, что следующм летом «Ливерпуль» заключит соглашение с новым спонсором.