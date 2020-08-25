Суд отказался отложить рассмотрение дела Магуайра о нападении на полицию

Греческий суд отказался отложить рассмотрение дела защитника «Манчестер Юнайтед» Харри Магуайра о нападении на полицейских, сообщает Sky Sports.

Сам футболист, который не присутствовал в суде, не признает себя виновным.

В субботу Магуайр был освобожден из-под стражи и может покинуть Грецию, так как в судебном процессе его будут представлять адвокаты. Судебное заседание состоится 25 августа.

Инцидент произошел в пятницу. У 27-летнего защитника произошла потасовка с британскими туристами на выходе из бара, после чего на место приехала полиция. Трое британцев, включая Магуайра, были доставлены в полицейский участок, но даже там нападали на сотрудников полиции, после чего были задержаны.