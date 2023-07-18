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Сегодня, 13:06

Суд оправдал Райана Гиггза по делу об избиении девушки

Руслан Минаев
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Райан Гиггз.
Фото Global Look Press

Королевский суд Манчестера снял обвинение в избиении девушки с бывшего полузащитника «Манчестер Юнайтед» Райана Гиггза, сообщает ТАСС со ссылкой на BBC.

Суд установил, что экс-футболист не виновен по всем пунктам обвинения. Соответственно, повторное рассмотрение дела, запланированное на 31 июля, не состоится.

49-летнему валлийцу были предъявлены обвинения в причинении телесных повреждений бывшей девушке Кейт Гревилл и ее сестре.

Гиггз не признал себя виновным в инциденте, произошедшем 1 ноября 2020 года. Ему грозило до пяти лет тюрьмы.

Источник: ТАСС
Райан Гиггз
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2
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3
 МЮ 0 0 0 0 0-0 0
4
 Ньюкасл 0 0 0 0 0-0 0
5
 Ливерпуль 0 0 0 0 0-0 0
6
 Брайтон 0 0 0 0 0-0 0
7
 Астон Вилла 0 0 0 0 0-0 0
8
 Тоттенхэм 0 0 0 0 0-0 0
9
 Брентфорд 0 0 0 0 0-0 0
10
 Фулхэм 0 0 0 0 0-0 0
11
 Кр. Пэлас 0 0 0 0 0-0 0
12
 Челси 0 0 0 0 0-0 0
13
 Вулверхэмптон 0 0 0 0 0-0 0
14
 Вест Хэм 0 0 0 0 0-0 0
15
 Борнмут 0 0 0 0 0-0 0
16
 Нот. Форест 0 0 0 0 0-0 0
17
 Эвертон 0 0 0 0 0-0 0
18
 Бернли 0 0 0 0 0-0 0
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 - : -
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