Суд оправдал Райана Гиггза по делу об избиении девушки
Королевский суд Манчестера снял обвинение в избиении девушки с бывшего полузащитника «Манчестер Юнайтед» Райана Гиггза, сообщает ТАСС со ссылкой на BBC.
Суд установил, что экс-футболист не виновен по всем пунктам обвинения. Соответственно, повторное рассмотрение дела, запланированное на 31 июля, не состоится.
49-летнему валлийцу были предъявлены обвинения в причинении телесных повреждений бывшей девушке Кейт Гревилл и ее сестре.
Гиггз не признал себя виновным в инциденте, произошедшем 1 ноября 2020 года. Ему грозило до пяти лет тюрьмы.
Источник: ТАСС
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16
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|0
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|0
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Арсенал – Нот. Форест
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Борнмут – Вест Хэм
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Брайтон – Лутон Таун
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