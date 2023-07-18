Суд оправдал Райана Гиггза по делу об избиении девушки

Королевский суд Манчестера снял обвинение в избиении девушки с бывшего полузащитника «Манчестер Юнайтед» Райана Гиггза, сообщает ТАСС со ссылкой на BBC.

Суд установил, что экс-футболист не виновен по всем пунктам обвинения. Соответственно, повторное рассмотрение дела, запланированное на 31 июля, не состоится.

49-летнему валлийцу были предъявлены обвинения в причинении телесных повреждений бывшей девушке Кейт Гревилл и ее сестре.

Гиггз не признал себя виновным в инциденте, произошедшем 1 ноября 2020 года. Ему грозило до пяти лет тюрьмы.