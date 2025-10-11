Субименди сравнил чемпионаты Англии и Испании

Полузащитник «Арсенала» Мартин Субименди рассказал о разнице между чемпионатами Англии и Испании.

«В АПЛ менталитет такой: будь мужчиной, входи в столкновения жестко. Игра более прямолинейна. В Испании, получив мяч, чаще думают о том, чтобы удержать его, в Англии же, как только ты завладеваешь мячом, сразу переходишь в атаку. Быстрые переходы от обороны к нападению неизбежны, контролировать игру сложнее. Но больше всего меня поразили стандарты — насколько они важны. Я вижу массу голов после таких моментов, и часто именно они решают исход игры. У нас есть тренер по стандартам, и мы работаем над этим практически ежедневно», — приводит Goal слова Субименди.

Футболист присоединился к «Арсеналу» летом этого года, подписав контракт до июня 2030-го. Ранее он выступал за «Реал Сосьедад». В девяти матчах за лондонскую команду во всех турнирах 26-летний полузащитник отметился двумя голами.