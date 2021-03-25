Футбол
Англия
Новости
Премьер-лига Чемпионшип Кубок Англии Кубок лиги Суперкубок
Новости   //    Футбол   //    Англия

Суарес может вернуться в «Ливерпуль»

07:15
Теги:

Нападающий «Атлетико» Луис Суарес может вернуться в «Ливерпуль», сообщает Fichajes.

По информации источника, мерсисайдцы хотят добавить в ротацию опытного форварда и рассматривают кандидатуру 34-летнего уругвайца. Сообщается, что английский клуб может сделать предложение по футболисту в летнее трансферное окно.

В сезоне-2020/21 Суарес провел 31 матч за «Атлетико», на его счету 19 голов и 2 результативных передачи. Портал Transfermarkt.com оценивает стоимость игрока в 15 миллионов евро. Суарес выступал за «Ливерпуль» с января 2011 года по июль 2014 года.

Дополнительная информация:

https://www.fichajes.net/noticias/rumores-fichajes-liverpool-quiere-luis-suarez-verano-20210324.html

Чемпионат Англии: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

vs
0
Офсайд




Загрузка...