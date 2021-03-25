Суарес может вернуться в «Ливерпуль»
07:15
Нападающий «Атлетико» Луис Суарес может вернуться в «Ливерпуль», сообщает Fichajes.
По информации источника, мерсисайдцы хотят добавить в ротацию опытного форварда и рассматривают кандидатуру 34-летнего уругвайца. Сообщается, что английский клуб может сделать предложение по футболисту в летнее трансферное окно.
В сезоне-2020/21 Суарес провел 31 матч за «Атлетико», на его счету 19 голов и 2 результативных передачи. Портал Transfermarkt.com оценивает стоимость игрока в 15 миллионов евро. Суарес выступал за «Ливерпуль» с января 2011 года по июль 2014 года.
Дополнительная информация:
https://www.fichajes.net/noticias/rumores-fichajes-liverpool-quiere-luis-suarez-verano-20210324.html
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