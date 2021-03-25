Нападающий «Атлетико» Луис Суарес может вернуться в «Ливерпуль», сообщает Fichajes.

По информации источника, мерсисайдцы хотят добавить в ротацию опытного форварда и рассматривают кандидатуру 34-летнего уругвайца. Сообщается, что английский клуб может сделать предложение по футболисту в летнее трансферное окно.

В сезоне-2020/21 Суарес провел 31 матч за «Атлетико», на его счету 19 голов и 2 результативных передачи. Портал Transfermarkt.com оценивает стоимость игрока в 15 миллионов евро. Суарес выступал за «Ливерпуль» с января 2011 года по июль 2014 года.