Суарес исключил возможность перехода в любой клуб АПЛ, кроме «Ливерпуля»

Нападающий «Атлетико» Луис Суарес исключил возможность возвращения в чемпионат Англии, за исключением варианта с «Ливерпулем».

«Выступать за любую команду в Англии, кроме «Ливерпуля», для меня было бы тяжело. У меня были и, я надеюсь, сохранились хорошие отношения с болельщиками «Ливерпуля», было бы странно, если бы я играл в АПЛ за какой-то другой клуб. Я рад, что команда наконец стала чемпионом в прошлом году. Сейчас команда Клоппа выглядит готовой на то, чтобы быть конкурентоспособной на протяжении нескольких сезонов», — приводит Goal со ссылкой на World Soccer Magazine слова Суареса.

Суарес выступал за «Ливерпуль» с января 2011 года по июль 2014 года.