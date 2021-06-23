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Суарес исключил возможность перехода в любой клуб АПЛ, кроме «Ливерпуля»

06:13
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Нападающий «Атлетико» Луис Суарес исключил возможность возвращения в чемпионат Англии, за исключением варианта с «Ливерпулем».

«Выступать за любую команду в Англии, кроме «Ливерпуля», для меня было бы тяжело. У меня были и, я надеюсь, сохранились хорошие отношения с болельщиками «Ливерпуля», было бы странно, если бы я играл в АПЛ за какой-то другой клуб. Я рад, что команда наконец стала чемпионом в прошлом году. Сейчас команда Клоппа выглядит готовой на то, чтобы быть конкурентоспособной на протяжении нескольких сезонов», — приводит Goal со ссылкой на World Soccer Magazine слова Суареса.

Суарес выступал за «Ливерпуль» с января 2011 года по июль 2014 года.

Дополнительная информация:

https://www.goal.com/en-us/news/former-liverpool-star-suarez-cant-see-strange-premier-league/7s67tkq2ob6f14x6v0qkqu1tr

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