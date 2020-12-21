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Стоунз близок к продлению контракта с «Манчестер Сити»

19:43
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«Манчестер Сити» намерен продлить контракт с защитником Джоном Стоунзом, информирует The Telegraph.

По данным источника, стороны находятся на завершающей стадии переговоров. Нынешнее соглашение 26-летнего англичанина с «Сити» рассчитано до 2022 года.

Сообщалось, что игроком активно интересуется лондонский «Арсенал».

Стоунз выступает в «Манчестер Сити» с 2016 года. В нынешнем сезоне АПЛ футболист провел пять матчей. «Сити» после 13 туров чемпионата Англии занимает 7-е место в турнирной таблице, набрав 23 балла.

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