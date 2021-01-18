Защитник «Манчестер Сити» Джон Стоунс подвел итоги матча 19-го тура чемпионата Англии против «Кристал Пэлас» (4:0), в котором 26-летний игрок оформил дубль.

«Мой последний гол был давно — против «МЮ» на стадионе «Эвертона». Кажется, мне было 19 лет. Я пытался забивать голы и заставлял себя больше участвовать в атаках. Было много моментов, когда я был на отличных позициях, но не удавалось забить. Я был бы не против забить третий», — приводит слова Стоунса BBC Sport.