Футбол
  • Меню
  • Карта спорта
  • Турниры
Новости   //    Футбол   //    Англия

Стоунс — о дубле в ворота «Кристал Пэлас»: «Кажется, последний раз я забивал в 19 лет»

07:43
Теги:

Защитник «Манчестер Сити» Джон Стоунс подвел итоги матча 19-го тура чемпионата Англии против «Кристал Пэлас» (4:0), в котором 26-летний игрок оформил дубль.

«Мой последний гол был давно — против «МЮ» на стадионе «Эвертона». Кажется, мне было 19 лет. Я пытался забивать голы и заставлял себя больше участвовать в атаках. Было много моментов, когда я был на отличных позициях, но не удавалось забить. Я был бы не против забить третий», — приводит слова Стоунса BBC Sport.

Чемпионат Англии: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

vs
0
Офсайд




Прямой эфир
Прямой эфир
Прямой эфир
Прямой эфир