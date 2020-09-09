Стоунс не намерен покидать «Манчестер Сити»

Защитник «Манчестер Сити» Джон Стоунс не намерен покидать клуб. Он собирается остаться в команде и бороться за место в составе, сообщает The Telegraph.

Ранее появлялась информация, что на 26-летнего англичанина претендует «Эвертон». Стоунс уже выступал на «Гудисон Парк» с 2013 по 2016 год, после чего перешел в «Ман Сити» за 55,6 миллиона евро.

В сезоне-2019/20 Стоунс провел за «горожан» 20 матчей, на его счету 1 результативная передача. Портал Transfermarkt.com оценивает стоимость защитника в 36 миллионов евро.