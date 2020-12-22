Футбол
  • Меню
  • Карта спорта
  • Турниры
Новости   //    Футбол   //    Англия

Стоунс намерен продлить контракт с «Манчестер Сити»

07:06
Теги:

Защитник «Манчестер Сити» Джон Стоунс намерен продлить контракт с клубом, сообщает The Telegraph.

По сведениям источника, 26-летний англичанин решил остаться в клубе после того, как главный тренер команды Хосеп Гвардиола продлил свое соглашение.

Ранее сообщалось о том, что Стоунс может продолжить карьеру в «Арсенале».

В текущем сезоне Стоунс провел 10 матчей за «Манчестер Сити», в которых не отметился результативными действиями.

Чемпионат Англии: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

vs
0
Офсайд




Прямой эфир
Прямой эфир
Прямой эфир
Прямой эфир