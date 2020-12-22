Стоунс намерен продлить контракт с «Манчестер Сити»
07:06
Защитник «Манчестер Сити» Джон Стоунс намерен продлить контракт с клубом, сообщает The Telegraph.
По сведениям источника, 26-летний англичанин решил остаться в клубе после того, как главный тренер команды Хосеп Гвардиола продлил свое соглашение.
Ранее сообщалось о том, что Стоунс может продолжить карьеру в «Арсенале».
В текущем сезоне Стоунс провел 10 матчей за «Манчестер Сити», в которых не отметился результативными действиями.
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