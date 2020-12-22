Стоунс намерен продлить контракт с «Манчестер Сити»

Защитник «Манчестер Сити» Джон Стоунс намерен продлить контракт с клубом, сообщает The Telegraph.

По сведениям источника, 26-летний англичанин решил остаться в клубе после того, как главный тренер команды Хосеп Гвардиола продлил свое соглашение.

Ранее сообщалось о том, что Стоунс может продолжить карьеру в «Арсенале».

В текущем сезоне Стоунс провел 10 матчей за «Манчестер Сити», в которых не отметился результативными действиями.