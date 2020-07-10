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Стоунс намерен остаться в «Манчестер Сити»

10 июля 2020, 12:48

Защитник «Манчестер Сити» Джон Стоунс не намерен покидать команду, несмотря на слухи о возможном уходе, сообщает Daily Mail.

По информации источника, 26-летний англичанин намерен вернуть себе место в составе команды. Ранее Хосеп Гвардьола сообщил, что обсудит с игроком его будущее в клубе. Сообщается, что футболистом интересуются «Арсенал» и «Эвертон».

В сезоне-2019/20 Стоунс провел за «Манчестер Сити» 21 матч и не отличился результативными действиями.

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