Стоунс намерен остаться в «Манчестер Сити»

Защитник «Манчестер Сити» Джон Стоунс не намерен покидать команду, несмотря на слухи о возможном уходе, сообщает Daily Mail.

По информации источника, 26-летний англичанин намерен вернуть себе место в составе команды. Ранее Хосеп Гвардьола сообщил, что обсудит с игроком его будущее в клубе. Сообщается, что футболистом интересуются «Арсенал» и «Эвертон».

В сезоне-2019/20 Стоунс провел за «Манчестер Сити» 21 матч и не отличился результативными действиями.