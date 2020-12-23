«Тоттенхэм» обыграл «Стоук Сити» и вышел в полуфинал Кубка лиги

В матче 1/4 финала Кубка английской лиги «Тоттенхэм» победил «Стоук Сити» (3:1).

В составе победителей забивали Гарет Бэйл, Бен Дэйвис и Харри Кейн. У хозяев отличился Джордан Томпсон.

Соперник «шпор» по полуфиналу станет известен после жеребьевки.

Кубок английской лиги

1/4 финала

«Стоук Сити» — «Тоттенхэм» — 1:3 (0:1)

Голы: Бэйл, 22 (0:1). Томпсон, 53 (1:1). Дэйвис, 70 (1:2). Кейн, 81 (1:3).

«Тоттенхэм»: Ллорис, Доэрти, Дэйвис, Санчес, Хейбьерг, Уинкс, Дайер, Алли (Ламела, 66), Бэйл (Сон Хын Мин, 46), Лукас Моура (Сиссоко, 67), Кейн.

Судья: Инглэнд.

23 декабря. Стоук-он-Трент. Стадион «Бет365 Стэдиум».