«Стоук Сити» отстранил игрока от команды из-за пользование частным тренажерным залом

Полузащитник Джеймс Макклин отстранен от основной команды «Стоук Сити». Английский клуб наказал 31-летнего ирландца за посещение частного тренажерного зала, что противоречит медицинскому протоколу, введенному в английском футболе из-за пандемии коронавируса.

В этом сезоне Макклин сыграл в 21 матче во всех турнирах, забил 2 гола и сделал 2 голевые передачи.