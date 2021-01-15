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«Стоук Сити» отстранил игрока от команды из-за пользование частным тренажерным залом

04:13
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Полузащитник Джеймс Макклин отстранен от основной команды «Стоук Сити». Английский клуб наказал 31-летнего ирландца за посещение частного тренажерного зала, что противоречит медицинскому протоколу, введенному в английском футболе из-за пандемии коронавируса.

В этом сезоне Макклин сыграл в 21 матче во всех турнирах, забил 2 гола и сделал 2 голевые передачи.

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