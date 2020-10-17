«Стоук Сити» нашел замену Батленду в «Саутгемптоне»
«Стоук Сити» объявил о переходе в команду вратаря «Саутгемптона» Ангуса Ганна.
24-летний англичанин проведет сезон-2020/21 в составе «гончаров» на правах аренды. Ранее «Стоук Сити» продал своего основного вратаря Джека Батленда в «Кристал Пэлас».
В сезоне-2019/20 Ганн провел за «святых» 13 матчей и пропустил 29 голов.
? A new name between the sticks...— Stoke City FC (@stokecity) October 16, 2020
? Angus Gunn is a Potter!#SCFC ???
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