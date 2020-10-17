Футбол
  • Меню
  • Карта спорта
  • Турниры
Новости   //    Футбол   //    Англия

«Стоук Сити» нашел замену Батленду в «Саутгемптоне»

08:37
Теги:

«Стоук Сити» объявил о переходе в команду вратаря «Саутгемптона» Ангуса Ганна.

24-летний англичанин проведет сезон-2020/21 в составе «гончаров» на правах аренды. Ранее «Стоук Сити» продал своего основного вратаря Джека Батленда в «Кристал Пэлас».

В сезоне-2019/20 Ганн провел за «святых» 13 матчей и пропустил 29 голов.

Чемпионат Англии: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

vs
1
Офсайд




Загрузка...
Прямой эфир
Прямой эфир
Прямой эфир
Прямой эфир