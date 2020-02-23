Стивен Джеррард: «Восхищаюсь Лэмпардом за то, что он возглавляет «Челси»

Главный тренер «Рейнджерса» Стивен Джеррард поделился мнением о работе главного тренера «Челси» Фрэнка Лэмпарда.

— Я восхищаюсь Фрэнком за то, что он возглавляет «Челси» в самой большой лиге в мире во время запрета на трансферы, — цитирует Джеррарда Daily Mail. — Я горжусь им как бывшим напарником по сборной.

Естественно, нас с Фрэнком будут сравнивать, потому что-то же самое было, когда мы были футболистами. Могли ли мы играть вместе? Кто был лучше? Это до сих пор обсуждается, но реальность такова, что у нас совершенно разная работа.