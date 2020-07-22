Стивен Джеррард: «Суарес на тренировках не уважал никого. Сразу было понятно, что он будет топ-игроком»

Главный тренер «Рейнджерс», экс-капитан «Ливерпуля» Стивен Джеррард вспомнил об успешной игре в составе «красных» Луиса Суареса. Уругвайский форвард перешел в «Ливерпуль» в 2011 году, провел в его составе 133 матча и забил 82 мяча.

— Многие наши нападающие уважали игроков вроде Джейми Каррагера и другие громкие имена, но он не уважал на тренировках никого, в хорошем смысле слова, — цитирует BBC Джеррарда. — Он обводил их, прокидывал мяч, использовал локти. Я думал: это не похоже на то, что мы обычно видели на тренировках, обычно мы видели много уважения. Луис пробегал мимо кого угодно, пробивал стену защитников в любой момент. Уже через несколько дней было понятно, что он будет топовым игроком для «Ливерпуля».