Джеррард: «Думаю, что в игре с «Арсеналом» «Астон Вилла» заслужила ничью»

Главный тренер «Астон Виллы» Стивен Джеррард поделился мнением о поражение от «Арсенала» (0:1) в матче 30-го туре чемпионата Англии.

«В первом тайме мы были очень нерешительны, и нам не хватало уверенности в своих силах. Мы уступали в мастерстве, но все еще были в состоянии что-то сделать. Во втором тайме мы стали действовать лучше и больше поверили в себя. По ходу игры мы выходили на более выгодные позиции. Мы стали лучше, но на счет не смогли повлиять.

Я не думаю, что такие команды как «Арсенал» очень далеки от нас, но есть разрыв, который нужно сократить. Мы работаем над этим. Считаю ли я, что мы заслужили победу? Нет, но я думаю, что в этой игре мы должны были добиться ничьей", — приводит слова Джеррарда BBC.

«Астон Вилл» имеет на счету 36 очков и занимает девятую строчку в турнирной таблице АПЛ.