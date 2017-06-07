Стивен Джеррард: "Моуринью 5 или 6 раз пытался заполучить меня в свои команды"

Бывший полузащитник "Ливерпуля" Стивен Джеррард заявил, что Жозе Моуринью много раз пытался подписать его в течение карьеры. Однако английский хавбек принял решение остаться верным "красным".
– Моуринью пытался подписать меня примерно пять или шесть раз в течение моей карьеры, – цитирует Sky Sports Джеррарда. – Дважды в "Челси", один раз в "Интер" и "Реал". Я мог бы принять предложение и сыграть в разных командах, но я отказался.
Невероятный
Дурак, что не перешел, мог бы выиграть титулы, которых у тебя никогда в карьере больше не будет. С одной стороны можно восхищаться такими людьми как Джеррард и Тотти, с другой стороны эти люди ничего толком не выиграли за свою карьеру, а могли бы стать более великими и титулованными игроками, футболисты ведь не только за деньги играют. В общем, неоднозначное решение, а во многом даже ошибочное.
09:59
marksan
Твитт ни о чём!
15:07 7 июня