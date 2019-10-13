Стивен Джеррард: «Каждый день скучаю по «Ливерпулю»

Главный тренер «Рейнджерс» Стивен Джеррард признался, что ежедневно скучает по «Ливерпулю».

Джеррард выступал за «Ливерпуль» с 1998 по 2015 год.

— Здорово снова сыграть за «Ливерпуль» и находиться в одной раздевалке с парнями в красной футболке, — заявил 39-летний специалист LFCTV. — Я с нетерпением ждал этого момента, потому что каждый день скучаю по «Ливерпулю». Мне очень нравится работа Юргена Клоппа, с ним я всегда знаю, что «Ливерпуль» выиграет предстоящий матч. Порой кажется, что обыграть их просто нереально. Они идеальны во всех линиях.

В Глазго состоялся товарищеский матч между ветеранами «Рейнджерс» и «Ливерпуля». Английская команда победила со счетом 3:2. В составе обеих команд сыграл Стивен Джеррард. Первый тайм он провел за «Ливерпуль», в составе которого отыграл почти всю карьеру футболиста. Во втором он надел футболку команды из Глазго, в которой на данный момент работает главным тренером.