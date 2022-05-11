Стивен Джеррард хочет, чтобы Коутиньо остался в «Астон Вилле»

Главный тренер «Астон Виллы» Стивен Джеррард прокомментировал будущее полузащитника Филиппе Коутиньо.

Бразилец выступает в английском клубе на правах аренды, которые принадлежат «Барселоне». «Астон Вилла» может выкупить игрока за 40 миллионов евро.

«Я могу повторить, что очень хочу, чтобы Коутиньо остался в «Астон Вилле» навсегда. Мы стараемся удержать его», — цитирует Фабрицио Романо в своих социальных сетях.