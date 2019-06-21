Стивен Джеррард – Фернандо Торресу: "Мне нравилось играть с тобой"

Главный тренер "Рейнджерс" Стивен Джеррард, который выступал за "Ливерпуль" с 1998 по 2015 год, опубликовал в Инстаграме фото с форвардом Фернандо Торресом. 39-летний англичанин прокомментировал решение 35-летнего испанца завершить карьеру.

Сегодня, 21 июня, Торрес объявил о завершении карьеры. Футболист играл в "Ливерпуле" с 2007 по 2011 год. Последним клубом испанца был японский "Саган Тосу".

"Улыбка на фотографии говорит о том, что мне нравилось играть с тобой. Было приятно делить с тобой раздевалку. Фантастический игрок и отличный человек. Всего наилучшего тебе будущем!" – подписал фото Джеррард.

Торрес – чемпион мира в составе сборной Испании и двукратный чемпион Европы, победитель Лиги чемпионов в составе "Челси", а также также обладатель кубка Лиги Европы в составе лондонского клуба и "Атлетико". За всю карьеру провел 706 матчей, в которых забил 252 гола и отдал 73 голевых передачи.

Фернандо Торрес объявил о завершении карьеры