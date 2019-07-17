12:25 | Футбол — Англия

Стивен Брюс возглавил "Ньюкасл"

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Стивен Брюс официально возглавил "Ньюкасл", сообщает официальный сайт клуба. Контракт со специалистом будет рассчитан на три года.

До этого 58-летний Брюс возглавлял "Шеффилд" с января этого года и помог клубу занять 12-е место в чемпионшипе. Должность главного тренера "Ньюкасла" была вакантной с 1 июля после того, как истек контракт с Рафаэлем Бенитесом.

Испанский специалист не договорился о продлении соглашения и возглавил китайский "Далянь Ифан".

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