Макманаман: «У «Ливерпуля» такой высокий уровень, что игрокам почти не нужен тренер»

Бывший нападающий «Ливерпуля» Стив Макманаман прокомментировал победу над «Ньюкаслом» (2:0) в матче 27-го тура чемпионата Англии.

«У «Ливерпуля» такой высокий уровень. Им почти не нужен тренер. Они знают, какую работу им нужно делать. Любой игрок, который выходит на поле, будет показывать такие результаты — настолько они хороши в данный момент.

Слот может положиться на 15, 16, 17 игроков. Как только кто-то выходит на поле, интенсивность не прекращается, она растет и снова нарастает», — цитирует BBC Макманамана.

«Ливерпуль» набрал 67 очков и лидирует в турнирной таблице.