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27 февраля 2025, 06:58

Макманаман: «У «Ливерпуля» такой высокий уровень, что игрокам почти не нужен тренер»

Евгений Козинов
Корреспондент

Бывший нападающий «Ливерпуля» Стив Макманаман прокомментировал победу над «Ньюкаслом» (2:0) в матче 27-го тура чемпионата Англии.

«У «Ливерпуля» такой высокий уровень. Им почти не нужен тренер. Они знают, какую работу им нужно делать. Любой игрок, который выходит на поле, будет показывать такие результаты — настолько они хороши в данный момент.

Слот может положиться на 15, 16, 17 игроков. Как только кто-то выходит на поле, интенсивность не прекращается, она растет и снова нарастает», — цитирует BBC Макманамана.

«Ливерпуль» набрал 67 очков и лидирует в турнирной таблице.

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Стивен Макманаман
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3
 МЮ 0 0 0 0 0-0 0
4
 Астон Вилла 0 0 0 0 0-0 0
5
 Ливерпуль 0 0 0 0 0-0 0
6
 Борнмут 0 0 0 0 0-0 0
7
 Сандерленд 0 0 0 0 0-0 0
8
 Брайтон 0 0 0 0 0-0 0
9
 Брентфорд 0 0 0 0 0-0 0
10
 Челси 0 0 0 0 0-0 0
11
 Фулхэм 0 0 0 0 0-0 0
12
 Ньюкасл 0 0 0 0 0-0 0
13
 Эвертон 0 0 0 0 0-0 0
14
 Лидс 0 0 0 0 0-0 0
15
 Кр. Пэлас 0 0 0 0 0-0 0
16
 Нот. Форест 0 0 0 0 0-0 0
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