Стив Купер покинул пост главного тренера «Лестера»

«Лестер» объявил об увольнении главного тренера команды Стива Купера.

Решение было принято после поражения от «Челси» (1:2) в матче 12-го тура АПЛ. Вместе с ним клуб покинут ассистенты Алан Тейт и Стив Рэндс.

44-летний валлиец возглавлял «лис» с минувшего лета. До назначения нового главного тренера его обязанности будет исполнять Бен Доусон.

После 12 матчей «Лестер» занимает 16-е место в турнирной таблице текущего сезона, набрав 10 очков.