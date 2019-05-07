Шотландский тренер Стив Кларк, который работал ранее с Жозе Моуринью в "Челси", исключил, что португалец может возглавить "Селтик". Такие слухи появились в последнее время.

– У меня эти слухи вызвали улыбку, – цитирует A Bola Кларка. – Не уверен, что Жозе приедет в Шотландию. Конечно, он всегда позитивно высказывался о больших шотландских клубах. Ему нравится атмосфера вокруг них. Но Моуринью хочет выступать в большом европейском чемпионате, на самом высоком уровне. Он ищет клуб, который будет готов платить ему от 10 до 12 миллионов фунтов стерлингов в год.