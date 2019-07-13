Стив Брюс ведет переговоры о работе в "Ньюкасле"

Главный тренер "Шеффилд Уэнсдей" Стив Брюс может возглавить "Ньюкасл". Специалист подтвердил, что ведет переговоры с руководством "сорок".

- Все в руках клубов, - цитирует BBC Брюса. - Это появилось внезапно в последние 2-3 дня, посмотрим, что принесут выходные.

Должность главного тренера "Ньюкасла" остается вакантной с 1 июля после того, как истек контракт с Рафаэлем Бенитесом. Испанский специалист не договорился о продлении соглашения и принял китайский "Далянь Ифан".

Стив Брюс ранее возглавлял такие клубы, как "Уиган", "Кристал Пэлас", "Бирмингема", "Сандерленд", "Халл Сити" и "Астон Виллу".