Стив Брюс: «Лонгстафф? Мяч на его стороне. Он имеет право не продлевать с нами контракт»

Главный тренер «Ньюкасла» Стив Брюс высказался о будущем полузащитника Мэттью Лонгстаффа, который может покинуть команду на правах свободного агента в августе.

— Теперь мяч на стороне Лонгстаффа, — цитирует Daily Mail Брюса. — Я уже много раз говорил, что он провел прекрасный сезон, теперь все в его руках. Конечно, мы все хотим, чтобы он остался в «Ньюкасле», но он молод и имеет право не подписывать новый контракт, мы тут ничего сделать не можем. Все, что мы могли, мы уже сделали. Теперь дело за Мэттом.

В сезоне-2019/20 Лонгстафф провел за «Ньюкасл» 12 матчей, на его счету 3 гола.