Стерлинг: «Жалею о том, как уходил из «Ливерпуля»
Полузащитник «Манчестер Сити» Рахим Стерлинг высказался о своем уходе из «Ливерпуля».
«Есть один момент в карьере, о котором я жалею — то, как я ушел из «Ливерпуля». Все остальное было хорошо. Клуб очень много вложил в мое развитие, сыграв огромную роль в моей карьере и жизни. До сих пор я с большой теплотой отношусь к «Ливерпулю», — цитирует Стерлинга Sky Sports.
В составе «Ливерпуля» футболист выступал с 2012 по 2015 год.
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