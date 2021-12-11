Стерлинг забил сотый гол в АПЛ
Нападающий «Манчестер Сити» Рахим Стерлинг отличился в матче 16-го тура чемпионата Англии против «Вулверхэмптона». 27-летний англичанин забил на 66-й минуте, сделав счет 1:0.
Для него это сотый гол в чемпионате Англии. Он стал 32-м игроком в истории, достигшим этой отметки. При этом он восьмой самый молодой футболист в этом списке (27 лет и 3 дня).
В этом сезоне Стерлинг провел 21 матч за клуб во всех турнирах, забил 5 голов и отдал 3 передачи.
100 — Raheem Sterling a marqu? son 100e but en Premier League, devenant le 32e joueur ? atteindre cette barre et le 8e plus jeune ? le faire (27 ans et 3 jours). Centenaire. #MCIWOL pic.twitter.com/3YxtYjNU42— OptaJean (@OptaJean) December 11, 2021
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